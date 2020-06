Speelpleinwerking in de coronazomer: 4 bubbels van maximum 50 kinderen Frank Eeckhout

09 juni 2020

16u45 1 Zottegem De speelpleinwerking voor deze zomer zal er omwille van coronamaatregelen enigszins anders uitzien. “Onder het motto ‘Hou het veilig, maar plezant’, heeft de jeugddienst hard gewerkt aan een aangepast programma dat nog steeds laagdrempelig blijft en grenzeloos speelplezier voorop stelt", kondigt schepen van jeugd Lieselotte De Roover (CD&V) aan.

Op voorhand inschrijven en bubbels per leeftijdsgroep van maximum 50 kinderen zijn de belangrijkste aanpassingen voor de speelpleinwerking deze zomer in Zottegem. “Spelen is een recht is voor kinderen en jongeren, ook in bijzondere tijden. We hanteren in het jeugdwerk een duidelijke visie: kinderen en jongeren staan centraal, we werken groepsgericht, participatief, creatief, avontuurlijk, actief en zoveel meer. Vanuit deze visie trachten we de verplichte regels voor deze zomer voor iedereen werkbaar te maken, zowel voor kinderen, ouders en animatoren,” zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Broers en zussen

De veiligheidsraad besliste dat bubbels van maximum 50 deelnemers verplicht zijn. Op basis van aanwezigheden van vorig jaar, werden vier bubbels uitgewerkt: twee op het speelplein en een derde bubbel in de stedelijke basisschool De Kleine Planeet. De vierde bubbel is er voor de tieners in het jeugdcentrum De Muze. “De jeugddienst zal uiteraard rekening houden met broers en zussen die naar het speelplein komen en er voor zorgen dat ouders hen niet op verschillende locaties dienen af te zetten,” zegt schepen Lieselotte De Roover.

Op het terrein is geen extern bezoek mogelijk, ook niet van ouders schepen van jeugd Lieselotte De Roover (CD&V)

“Binnen de bubbel moet je geen afstand houden. Alle kinderen zullen dus naar hartenlust mogen spelen en ravotten binnen hun bubbel. Aan de ouders vragen we wel om de social distancing in acht te nemen. Zo is er geen extern bezoek mogelijk op de terreinen, en moeten ouders te voet hun kinderen afzetten en ophalen aan de ingang.”

Inschrijven per week

Belangrijk om te weten is dat er verplicht met weekbubbels moet gewerkt worden. “Breng je jouw kind maar 2 van de 5 dagen, dan bestaat de bubbel de andere dagen uit 49 personen, en neemt jouw kind, ook als het er niet is, één van de beperkte plaatsen in. Om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven naar het speelplein te komen is inschrijven op voorhand verplicht, en dat voor een volle week. We beseffen dat dit anders dan gewoonlijk is maar alleen zo kunnen we vermijden dat er plaatsen verloren gaan,” verduidelijkt schepen De Roover.

Omwille van de weekbubbels, vindt de speelpleinwerking dit jaar plaats vanaf maandag 6 juli tot en met donderdag 27 augustus. Inschrijven is verplicht en kan telkens tot en met de woensdagavond de week voordien via webshopzottegem.recreatex.be. De activiteiten worden zoveel mogelijk in openlucht georganiseerd.