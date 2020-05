Speelpleintjes Zottegem gaan opnieuw open Lieke D'hondt

26 mei 2020

17u44 5 Zottegem De speelpleintjes in Zottegem gaan op woensdag 27 mei opnieuw open. Kinderen tot en met 12 jaar zijn er dan opnieuw welkom om te ravotten, al zal dat wel met de nodige voorzichtigheid moeten gebeuren.

“We zijn verheugd dat we van de experts en het overlegcomité groen licht hebben gekregen om de Zottegemse kinderen meer speelruimte te geven. We vragen wel dat er bij voorkeur toezicht is van een volwassene en dat de veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd”, zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V). “We geven ook enkele tips mee voor de ouders en begeleiders”, zegt schepen van Jeugd Lieselotte De Roover (CD&V). “Laat de kinderen in de eerste plaats onbezorgd spelen, maar maak vooraf goede afspraken. Ouders moeten anderhalve meter afstand houden van de andere kinderen en volwassenen en de algemene hygiënemaatregelen moeten worden gevolgd. Zo kan je best een handgel en mondmasker meenemen als de fysieke afstand niet gewaarborgd kan blijven, zoals bijvoorbeeld in een noodsituatie.” Buurtbewoners zullen op de verschillende pleintjes ook een oogje in het zeil houden.

Speelpleinwerking

Naast de heropening van de speelpleinen werkt het stadsbestuur van Zottegem ook aan een plan om de speelpleinwerking in juli en augustus te laten plaatsvinden binnen de coronarichtlijnen. “Onze jeugddienst stelt alles in het werk om zo snel mogelijk meer informatie te kunnen geven over de speelpleinwerking voor deze zomer. De jeugdverenigingen krijgen ook de nodige ondersteuning om hun kampen veilig te kunnen organiseren. Wat betreft sportkampen, moeten ook wij wachten op verdere richtlijnen. We hopen daar spoedig over te kunnen berichten”, geeft De Potter nog mee.