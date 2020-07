Speelpleintjes in de kijker op nationale feestdag Frank Eeckhout

16u47 0 Zottegem Zottegem zet op de nationale feestdag de speelpleintjes extra in de kijker. Ook het traditionele Te Deum vindt plaats. “Hoewel voorzichtigheid geboden blijft gezien de coronamaatregelen, willen we graag onze nationale feestdag vieren met een aangepast programma voor oud en jong”, kondigt burgemeester Jenne De Potter (CD&V) aan.

Het Te Deum ter gelegenheid van de nationale feestdag is voorzien om 9.30 uur in de kerk van Leeuwergem, uitzonderlijk dit jaar dus op een andere locatie. Het vervolg van de ceremonie met optocht, bloemenneerlegging en toespraken vindt plaats in het kasteel te Leeuwergem. “We maken van 21 juli graag een familiefeest, voor jong en oud, dat iedereen in zijn bubbel kan vieren. We zetten daarvoor onze Zottegemse speelpleintjes in de kijker. Ideaal voor een dagje uit met het gezin, al wandelend of op de fiets", weet schepen van Jeugd en Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V).

Ga op ontdekkingstocht met graafje Egmont naar één van de 15 speelpleintjes. Op vier ervan – Oombergen, Pieter Maegermanplein, Berkenpark (Bijloke) en De Lelie – wordt van 13 tot 17 uur een extra attractie voorzien voor kinderen onder de 12 jaar. “Daar komen een reuze glijbaan, een jungle springkasteel, carts en mega trampolines. Alles uiteraard volgens de huidige coronarichtlijnen en op een veilige manier. Post je een foto op sociale media met de hashtag #jonginzottegem, dan kan je bovendien een leuk gadget winnen”, geeft de schepen nog mee.

Het stadsbestuur roept wel iedereen op om de veiligheidsmaatregelen te respecteren. Mocht het op een bepaald speelplein te druk zijn, ga naar een ander of kom eventueel later terug. Voldoende afstand houden blijft immers cruciaal. Ook het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar. Een overzicht van alle speelpleintjes en de extra attracties vind je op www.zottegem.be/speelpleinen.