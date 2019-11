Speelhuis voor peuters na 21 jaar weer zo goed als nieuw Frank Eeckhout

21 november 2019

11u45 0 Zottegem Het speelhuis voor de peuters van Vrije Basisschool Grotenberge is na 21 jaar weer zo goed als nieuw. “Het speelhuis veranderde in een prachtige nieuwbouw waar onze peuters zich verder kunnen ontwikkelen", glundert directeur Christ Meueleman.

Zondag tijdens de opendeurdag in VBS Grotenberge mag zuster Beatrijs het speelhuis plechtig openen. Daarna kunnen ouders en andere geïnteresseerden een kijkje nemen in het paviljoen. Wij kregen donderdag al een inkijk. “Het project ‘voel je thuis in ons speelhuis’ is ontstaan vanuit de ervaring dat de allerkleinsten soms heel wat problemen ondervinden om zich aan de schoolomgeving aan te passen. De overgang van de huiselijke geborgenheid naar de kleuterschool gaat immers vaak gepaard met groot verdriet en onzekerheid. Om deze doelstelling te realiseren werd het herenhuis omgetoverd tot een huis waar de kleuters samen met de juf dagelijks op ontdekking kunnen gaan. Tevens werd een ganzenbord ontwikkeld met de meest prangende vragen en antwoorden voor jonge ouders. Op die manier willen wij de ouderbetrokkenheid en kleuterparticipatie verhogen", vertelt Christ Meuleman.

Na 21 jaar kon het speelhuis wel een opknapbeurt gebruiken. “Alles werd onder handen genomen om te voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden als aan de pedagogische verwachtingen van de inspectie. Dankzij de onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers, ouders en collega’s kregen alle muren een nieuw laagje verf en werd er gesjouwd met stoelen en banken. Het speelhuis veranderde in een prachtige nieuwbouw waar onze peuters zich verder kunnen ontwikkelen. Waarbij het aanleren van waarden als solidariteit en verantwoordelijkheid centraal staan. Naast het ‘binnen’ spelen en leren is er ook heel wat aandacht voor het ‘buitenspel’ en dit dankzij de nieuw ingerichte kleutersite waar de kleuters volop kunnen ravotten en genieten van elkaar. Op de eerste verdieping werd een leerkrachten ruimte ingericht waar samen kan gegeten, overlegd en gewerkt worden. Er werden ook kamers ingericht om intensief met kleine groepjes te werken in de zorg", geeft de directeur nog mee.