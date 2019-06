Speelbos domein Breivelde hangt vol rupsen van de - haal even adem - kardinaalsmutsstippelmot Frank Eeckhout

05 juni 2019

12u31 0 Zottegem In het speelbos in domein Breivelde hangen heel wat webben gevuld met geelbruine rupsen met twee rijen zwarte stippen. “Deze onschuldige wezentjes ontpoppen zich binnenkort tot de prachtige kardinaalsmutsstippelmot", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

Wie de voorbije dagen het domein van Breivelde bezocht, merkte misschien de vele, kleine bezoekers op die tijdelijk het speelbos als thuishaven uitkozen. Die eerste aanblik is misschien wat verrassend, maar de rupsen zijn totaal ongevaarlijk. “Onze diensten kregen al wat bezorgde mensen aan de lijn. Dit weekend kwam de opmars van de eikenprocessierups immers volop in het nieuws, en die kan best gevaarlijk zijn. Maar die ongerustheid is hier dus nergens voor nodig, de rups van de kardinaalsmutsstippelmot is volledig ongevaarlijk. Ze ontpoppen zich binnenkort tot een vlinder uit de familie van de stippelmotten. Van mei tot juni leven ze in spinsels die een hele struik kunnen bedekken of die langgerekt aan takken hangen. De rupsen kunnen bomen en struiken kaalvreten, maar veel schade berokkenen ze niet want de bomen en struiken lopen na enkele weken weer uit", laat schepen Leen Goossens weten.