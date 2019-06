Spectaculair ongeval op Sint-Andriessteenweg in Strijpen Frank Eeckhout

07 juni 2019

07u51 13 Zottegem De Sint-Andriessteenweg in Strijpen werd vrijdagmorgen omstreeks 7 uur opgeschrikt door een spectaculair ongeval met een personenwagen en bestelwagen. Daarbij raakten twee personen lichtgewond. De chauffeur van de bestelwagen werd overgebracht naar het ziekenhuis in Zottegem.

Beide voertuigen reden richting Luchtbal in Strijpen. Tussen hen in reed een autobus van vervoersmaatschappij De Lijn. Net voor het kruispunt met de Bruinendries stak de bestuurder van de Opel de lijnbus voorbij. Hij had echter niet opgemerkt dat de bestelwagen de Bruinendries wilde indraaide en raakte die vol in de flank. Door de impact van de klap kantelde de bestelwagen. Brandweerpost Zottegem werd opgeroepen om de brokstukken op te ruimen en de rijbaan te reinigen.