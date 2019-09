Spaghettifestijn in De Hoop Frank Eeckhout

03 september 2019

16u20 0 Zottegem De Hoop vzw, een instelling voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, organiseert op vrijdag 20 september een spaghettifestijn in Zottegem.

“Schuif gezellig aan voor een lekker Italiaans aperitiefje, spaghetti bolognese of vegetarische spaghetti of croques. Afsluiten kan met een lekkere tiramisu of digestief. Alle sympathisanten die graag mee feesten en zo hun steentje bijdragen aan een extraatje voor onze organisatie, zijn van harte welkom", laat de instelling weten. Kaarten voor het eetfestijn zijn te verkrijgen via mail naar dehoop@sezz.be, op het nummer 09/364.87.03 en bij het personeel en de cliënten en kosten 13 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Een steunkaart kost 2,5 euro. Kaarten reserveren kan tot 14 september. Er is gratis parking aan het Sint-Elisabethziekenhuis.