Sp.a Zottegem organiseert groepsaankoop stookolie Frank Eeckhout

10 september 2019

11u57 1 Zottegem Sp.a Zottegem organiseert van 14 tot 21 september haar jaarlijkse groepsaankoop stookolie. “Door allemaal samen stookolie aan te kopen kan je jaarlijks tot honderden euro’s besparen", weet organisator Sandra De Roeck.

Net als de voorbije jaren organiseert sp.a Zottegem ook dit jaar een gezamenlijke aankoop van stookolie. Anja Van De Kerckhove, medecoördinator van de actie in Zottegem: “Door samen mazout aan te kopen kunnen we een grotere korting bekomen waardoor we de stookoliefactuur van de Zottegemse gezinnen naar beneden halen.” Sp.a Zottegem gelooft sterk in de kracht van groepsaankopen. “Iedereen krijgt dezelfde prijs per liter, ongeacht de grootte van de bestelling. Vorig jaar konden we zo voor meer dan 600 Zottegemse gezinnen een korting bedingen van bijna 14% op de dagprijs", vult Sandra De Roeck aan.

Inwoners van Zottegem kunnen hun bestelling plaatsen op www.rodemazout.be of kunnen hun deelnemingsformulier terugbezorgen in Het Volkshuis op dinsdag 17 september of zaterdag 21 september telkens tussen 10 en 12 uur.