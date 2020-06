Sp.a vraagt om kunstgrasveld ook te laten gebruiken door inwoners, maar contractueel kan dat niet Frank Eeckhout

12u55 2 Zottegem Oppositiepartij sp.a vraagt om het kunstgrasveld aan de Bevegemse Vijvers open te stellen voor alle inwoners van Zottegem. Maar dat blijkt niet mogelijk omwille van de garantieregeling in het contract met Stadsbader, dat als aannemer nog steeds instaat voor het structureel onderhoud van het terrein. “Het voetbalveld in het stedelijke sportstadion daarentegen is wel gratis beschikbaar", zegt schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA).

Als het van sp.a afhangt moet het kunstgrasveld aan de Bevegemse Vijvers ook toegankelijk zijn voor inwoners op momenten dat het niet gebruikt wordt door verenigingen. “Het ziet ernaar uit dat heel wat Zottegemse gezinnen door de coronacrisis de zomer noodgedwongen in onze Egmontstad zullen doorbrengen. Het zou goed zijn om hen de kans te geven te komen sporten op het kunstgrasveld als dat toch vrij is. We hebben die faciliteiten in onze stad, waarom zouden we ze niet optimaal gebruiken", vraagt gemeenteraadslid Peter Roman zich af.

In openlucht sporten

Volgens Roman zou het jongeren de kans geven om gezond en in openlucht samen te sporten. “Momenteel is het zwembad nog gesloten en niet alle binnensporten zijn al toegestaan. Waarom zouden we een groepje vrienden niet de kans geven om een balletje te trappen op het kunstgrasveld als het niet gebruikt wordt? Vanzelfsprekend moeten ze zich wel aan de voorwaarden houden en het terrein netjes houden. Zeker nu moet de gemeente ervoor zorgen dat er genoeg mogelijkheden zijn voor Zottegemse gezinnen om op een betaalbare en leuke manier de zomer door te brengen in eigen stad", meent het gemeenteraadslid.

Garantieregeling

Schepen van Sport Brecht Cassiman reageert verbaasd op het voorstel van Peter Roman. “Als voormalig schepen weet hij zeer goed dat een vrije toegang tot het kunstgrasveld niet mogelijk is, omwille van de garantieregeling in het contract met Stadsbader. Bovendien wordt het terrein deze zomer veelvuldig gebruikt voor sportkampen, en noteerden we al meerdere - betalende - reservaties voor clubs. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om een balletje te trappen: het multifunctioneel sportveldje naast het Hemelrijk is een populaire trekpleister, en ook het voetbalveld op het stadion is een hele zomer lang gratis en vrij toegankelijk", reageert schepen Cassiman.