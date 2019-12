Sp.a vraagt en krijgt verlichting in fietstunnel onder spoorweg Frank Eeckhout

12 december 2019

09u40 1 Zottegem Toeval of niet maar een dag nadat oppositiepartij sp.a verlichting vraagt in de fietstunnel onder de spoorweg in de Erwetegemstraat, hangt de verlichting er al. “Inderdaad toeval want de werken waren al een tijdje ingepland door Fluvius", zegt schepen van Openbare Werken Evert De Smet (N-VA).

Sinds eind november is de spoorwegbrug in Erwetegem terug open voor alle verkeer. Spoorwegbeheerder Infrabel had eind mei de spoorwegbrug afgesloten voor alle verkeer om een nieuwe spoorwegtunnel te bouwen. De oude tunnel werd omgebouwd tot fietstunnel waardoor zwakke weggebruikers gescheiden van het gemotoriseerd verkeer onder de spoorweg door kunnen. “Die situatie is wel onduidelijk want er ontbreekt nog signalisatie. Ook is het in die tunnel pikdonker", stelt sp.a vast.

Maar kijk, donderdagmorgen gingen arbeiders van Fluvius al aan de slag om de verlichting aan te brengen. “Die mannen waren al een keer geweest maar toen was de aannemer bezig met asfalteringswerken. Daarom hadden ze dat werkje deze week ingepland. Ook de signalisatie wordt gauw aangebracht. Dat staat volgende week geagendeerd op de gemeenteraad, iets wat sp.a toch zou moeten weten", reageert schepen Evert De Smet.