Sp.a vraagt duidelijkheid: “Hopelijk is carnaval niet hetzelfde lot beschoren als de kleine events deze zomer” Frank Eeckhout

16 september 2020

12u19 3 Zottegem Oppositiepartij Sp.a wil dat het stadsbestuur snel duidelijkheid schept over de carnavalsstoeten in Zottegem. “Hopelijk is carnaval niet hetzelfde lot beschoren als de kleine events deze zomer, waarbij alles van de ene dag op de andere door burgemeester Jenne De Potter werd verboden. Wij hopen dat hij deze keer meer doordacht te werk gaat en niet voor de gemakkelijkheidsoplossing kiest om alles zomaar te verbieden", zegt Yana Giovanis.

Het stadsbestuur beloofde in september de knoop door te hakken met betrekking tot carnaval in Zottegem. Half september leven de carnavalsverenigingen nog steeds in onzekerheid. Sp.a vraagt het stadsbestuur om snel een beslissing te nemen. “Op de gemeenteraad van maandag 21 september gaan we vragen of het stadsbestuur al heeft nagedacht over het coronaproof organiseren van de carnavalsstoeten in 2021. Hopelijk is carnaval niet hetzelfde lot beschoren als de kleine events deze zomer, waarbij alles van de ene dag op de andere door werd verboden. Ook de events die perfect coronaproof konden doorgaan werden toen verboden. Heel jammer was dat. Hopelijk gaat Jenne De Potter nu meer doordacht te werk en neemt hij deze keer wel zijn verantwoordelijkheid. Het carnavalsgebeuren in Zottegem leeft ongelooflijk. Vele omliggende gemeenten zijn soms een tikkeltje jaloers en doen een beroep op onze know how om hun carnavalsstoet meer kleur te geven. De voorbije legislaturen is daar, samen met de verschillende carnavalscomité’s, het Feestcomité, de Carnavalsraad en de verschillende carnavalsverenigingen keihard aan gewerkt", zegt gemeenteraadslid Yana Giovanis.

Naast de carnavalsstoeten maken de socialisten zich ook zorgen over de financiën van de Zottegemse carnavalsgroepen. “Veel Zottegemse verenigingen hebben in deze coronatijden veel minder inkomsten dan gewoonlijk. Dit kan het bestaan van die verenigingen in gevaar brengen. Daarom was de komst van het Vlaamse noodfonds met financiële steun voor het verenigingsleven voor cultuur-, jeugd- en sportverenigingen goed nieuws. Ondertussen heeft het Zottegemse stadsbestuur - in grote lijnen - laten weten hoe het dat extra budget zal aanwenden", gaat gemeenteraadslid Kurt De Loor verder.

Prijzengeld

Toch blijven er voor de Zottegemse carnavalsverenigingen nog veel vragen onbeantwoord. “Weinig van deze verenigingen hebben een grote financiële reserve en leven van jaar tot jaar. Het geld van hun eetfestijnen, koekenverkoop en het prijzengeld wordt gebruikt voor het bouwen van de praalwagen, het kopen van kostuums en het huren van een loods. Dit zijn stuk voor stuk grote kosten. En een aantal van die kosten blijven lopen tijdens deze coronatijden. En wanneer er geen eetfestijn en/of geen carnavalsstoeten zijn, dan zijn er ook geen inkomsten. Daarom stellen we voor om de subsidies en het prijzengeld uit te betalen, ook als er geen stoet is", besluit De Loor.