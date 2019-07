Sp.a stuurt kat naar Te Deum: “Liever naar 21 juli-viering in vaderlandslievende stad zoals Brussel” Frank Eeckhout

21 juli 2019

17u30 0 Zottegem Sp.a heeft haar kat gestuurd naar het Te Deum en de kransneerlegging ter gelegenheid van de nationale feestdag in Zottegem. “Ik ben in Brussel naar het Te Deum geweest. Daar worden wel vaderlandslievende activiteiten georganiseerd. Hier heeft het stadsbestuur de familienamiddag ‘Zottegem loves 21 juli’ afgevoerd”, verantwoordt Kurt De Loor zijn afwezigheid, en bij uitbreiding die van zijn zijn hele fractie.

De Zottegemse socialisten reageerden vorige week heel misnoegd op het afvoeren van de gratis familienamiddag ter gelegenheid van de nationale feestdag. “’Zottegem loves 21 juli is sinds 2013 een begrip in onze stad. Er was het traditioneel Te Deum in de dekenale kerk. Toch vonden we dat onze nationale feestdag ook een extraatje verdiende voor gezinnen met kinderen. Elk jaar zakten heel veel gezinnen met kindjes af naar de Bevegemse Vijvers om te genieten van leuke optredens, springkastelen, een gezinswedstrijd of een gratis plons in het zwembad. Dat N-VA geen grote voorstander is van het vieren van de nationale feestdag weten we al langer, maar het is heel erg jammer dat het nieuwe bestuur en dus ook CD&V dit succesvol evenement voor Zottegemse gezinnen met kinderen afvoert. Kleingeestig en een gemiste kans waar de kinderen en hun ouders het slachtoffer van zijn”, liet Peter Roman optekenen.

Zonder boe of ba

Om hun ongenoegen kracht bij te zetten bleven de mandatarissen van sp.a weg van de plechtigheden in Zottegem. “Ik heb vrijdag een mail gestuurd naar de burgemeester en de algemeen directeur. Zoals iedereen weet, draag ik onze nationale feestdag sterk in mijn hart. Dat is ook de reden waarom ik in 2013 als bevoegd schepen, in samenspraak met de Vaderlandslievende Vereniging, het initiatief nam om onze nationale feestdag extra in de verf te zetten naar kinderen, jongeren en volwassenen toe. Ik stel echter, met pijn in het hart, vast dat deze festiviteiten zonder boe of ba werden afgevoerd door het CD&V en N-VA-stadsbestuur. Ik heb ook vernomen dat er slechts één lid van het schepencollege aanwezig was. Dat vind ik doodjammer. Daarom ben ik in de voormiddag naar Brussel getrokken om daar het Te Deum bij te wonen. En in de namiddag ben ik samen met onze leden aanwezig op het initiatief dat sp.a-gemeenteraadslid Filip Morre neemt in Grotenberge om 21 juli in de verf te zetten,” zegt Kurt De Loor.

Waarnemend burgemeester Leen Goossens (CD&V) heeft kennisgenomen van het wegblijven van sp.a. “Zij hebben ons via mail op de hoogte gebracht. Maar een feest, hoe leuk ook, brengt ons niet altijd bij de kern van waar het vandaag om draait. Op deze plek, hier aan het Heldenmonument, gebeurt op 21 juli al jaren de traditionele huldiging van onze eigen helden,van Zottegemnaren en landgenoten die een belangrijke rol hebben gehad in het tot stand komen van België, de welvaart van dit land en het welzijn van al haar burgers. Daar draait het om op 21 juli”, reageert Leen Goossens.