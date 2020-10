Sp.a klaagt wantoestanden in woonzorgcentrum aan: “Beschimmeld brood en vervallen vlees” Frank Eeckhout

04 oktober 2020

11u17 8 Zottegem In een open brief haalt sp.a Zottegem zwaar uit naar de dienstverlening in woonzorgcentrum Egmont. “De signalen die we opvangen zijn alarmerend. Er is een acuut personeelstekort, bewoners krijgen beschimmeld brood zonder beleg voorgeschoteld en het vlees wordt op voorhand gebakken om de vervaldatum te omzeilen. Al deze problemen werden meermaals aangekaart maar het stadsbestuur blijft de andere kant opkijken", zegt voorzitter Peter Roman.

De OCMW- en gemeenteraadsleden van sp.a vinden het hun plicht om aan de alarmbel te trekken. Daarom richten ze zich in een open brief aan het Zottegemse stadsbestuur en de inwoners. “Voor ons is de grens bereikt, de emmer is vol. De bewoners in woonzorgcentrum Egmont verdienen de beste zorgen, het personeel moet met respect worden behandeld, de families van de bewoners moeten er 200% zeker van zijn dat hun geliefde ma of pa, oma of opa in de beste handen is. Dat is vandaag – tot onze grote spijt en frustratie - niet meer het geval. De kwaliteit in WZC Egmont boert achteruit. Het stadsbestuur is op de hoogte van de mistoestanden maar kijkt gewoon de andere kant op. Neem eindelijk jullie verantwoordelijkheid", roepen de socialisten op.

Schuldig verzuim

Twee weken geleden kregen mandatarissen van sp.a opnieuw verschillende verontrustende signalen uit het rusthuis. “Er is een acuut personeelstekort. Als er iemand ziek is, wordt die -uit besparingsoverwegingen- vaak niet vervangen. De druk op de collega’s op de werkvloer is daardoor zeer hoog. Te hoog. Ze geven aan dat ze bewoners niet meer met dezelfde goede zorgen kunnen omringen. Het is bijna bandwerk geworden. Bewoners kregen beschimmeld brood voorgeschoteld. Niet één keer, maar meerdere keren. ‘s Ochtends werd er droog brood geserveerd zonder beleg. Er wordt vlees geserveerd dat kantje boord, net wel of net niet, de vervaldatum haalt. Soms wordt het vlees een dag vroeger gebakken om zo de vervaldag te omzeilen. In de keuken worden interim arbeiders ingezet zonder enige ervaring in grootkeukens. Dergelijke praktijken kunnen en willen wij niet tolereren. Het stadsbestuur kent de problemen want ze kwamen aan bod op een vergadering met de vakbonden waarbij ook de burgemeester aanwezig was. Helaas kiezen zij ervoor om de andere kant op te kijken. Dat is nalatig en schuldig verzuim.”

Interne nota’s

Volgens de socialisten ligt de schuld volledig bij het stadsbestuur en valt het personeel niets te verwijten. “Ze lopen op de toppen van hun tenen. Ze willen hun werk goed doen, maar ze zijn met te weinig. Ze doen hun uiterste best, maar krijgen nul appreciatie van het CD&V- en N-VA-bestuur. Erger nog. In interne nota’s wordt zeer denigrerend en negatief gesproken over het personeel. En wat met de resultaten van de bevraging bij de personeelsleden met betrekking tot welzijn op het werk? Die belangrijke informatie wordt vakkundig achtergehouden", stelt Peter Roman.

Bewoners kregen meerdere keren beschimmeld brood voorgeschoteld

De malaise in WZC Egmont raakt iedereen bij sp.a persoonlijk. “De voorbije legislaturen hebben we met sp.a steeds geïnvesteerd in rusthuis Ter Deinsbeke, later WZC Egmont. Het was ons stokpaardje. We waren er fier op. We leverden topkwaliteit aan betaalbare prijzen. We stelden de hoogste kwaliteitseisen en probeerden tegelijkertijd oor te hebben voor de bekommernissen bij het personeel. Ons woonzorgcentrum stond hoog aangeschreven in de brede regio. Het was een voorbeeld voor veel andere woonzorgcentra. We hebben een gloednieuw gebouw gezet met de laatste technische snufjes. Onze keuken won prijzen. We hebben de dienstverlening uitgebreid, er kwam een nieuw dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum. We zijn nog geen twee jaar verder en de signalen die we krijgen zijn ronduit zorgwekkend. Daar betalen de bewoners en het personeel dubbel en dik de rekening voor. En dat maakt ons kwaad', besluit Roman.