Sp.a klaagt slechte staat voetpad op Sint-Hubertusplein aan Frank Eeckhout

21 januari 2020

10u42 0 Zottegem Oppositiepartij sp.a heeft tijdens de gemeenteraad in Zottegem de slechte staat van het voetpad op het Sint-Hubertusplein in Sint-Maria-Oudenhove aangeklaagd.

“Verschillende bewoners van het Sint-Hubertusplein en de daar omliggende straten, ouders van schoolgaande kinderen in de buurt en bewoners en bezoekers van Triamant, klagen over de situatie van het voetpad aan het Sint- Hubertusplein. Omdat het voetpad verzakt is, blijft na elke regenbui dagenlang een grote plas water achter. Bij vriesweer kan dan voor levensgevaarlijke toestanden zorgen", maande de fractie de bevoegde schepen aan om naar een snelle oplossing te zoeken.

Schepen van Openbare Werken Evert De Smet was al op de hoogte van de verzakking. “Dat werd ons in de week voor Kerstmis gemeld. Onze mensen zijn ter plaatse geweest en hebben de herstellingswerken ingepland. Dat zal gebeuren na de aanleg van de voetpaden in Gaverland", reageerde De Smet. De schepen vond deze opmerking echter geen bijkomend agendapunt waard. “Zo’n zaken laat men beter gewoon weten via ons meldpunt. Ook dan worden de herstellingswerken uitgevoerd.”