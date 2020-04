Sp.a: “Geef elke inwoner van Zottegem een bon van 20 euro om te investeren in onze lokale economie” Frank Eeckhout

03 april 2020

14u48 0 Zottegem Oppositiepartij sp.a stelt voor om elke Zottegemnaar een bon van 20 euro te geven om te investeren bij de lokale handelaars. “Dat is goed voor de koopkracht van de Zottegemnaren en stimuleert de lokale economie”, zegt Kurt De Loor.

Elk jaar ontvangt Zottegem extra middelen van Vlaanderen. Kurt De Loor stelt voor om een deel van dat budget te gebruiken om de Zottegemse economie te stimuleren. “Deze coronacrisis is voor heel wat Zottegemse ondernemers financieel een zeer zware beproeving. We moeten er echt alles aan doen om onze getroffen handelaren te steunen. Daarom stellen we voor om elke inwoner een Zottegembon – een waardebon - van 20 euro te geven die kan ingewisseld worden bij de Zottegemse zaken. Budgettair is dat perfect mogelijk met het geld dat onze stad extra van Vlaanderen krijgt. Ook voor heel wat gezinnen is deze coronacrisis immers een financiële beproeving. Veel mensen moeten tijdelijk beroep doen op een werkloosheidsuitkering wat zijn weerslag heeft op het gezinsbudget. Door elke inwoner, zowel jong als oud, een Zottegemse waardebon te geven van 20 euro krijgen de Zottegemse gezinnen wat extra financiële ademruimte. Die bonnen kunnen ingewisseld worden in de lokale handels- en horecazaken, wat op zijn beurt zorgt voor een boost voor onze lokale Zottegemse economie”, meent De Loor. Hij hoopt dat het stadsbestuur oren zal hebben naar het voorstel. “Als deze crisis ons iets leert, is het dat iedereen erdoor getroffen wordt. We moeten samen zoeken naar oplossingen. Vele handelaren zijn creatief, maar het is cruciaal dat we onze lokale economie na deze crisis zo snel mogelijk weer op de rails krijgen.”

Schepen van Lokale Economie Evelien De Both (N-VA) vindt het geen goed idee om zomaar blind een half miljoen belastinggeld weg te schenken. “We hebben de terrasbelasting al afgeschaft en het betalend parkeren opgeschort. Daarnaast hebben we een online platform gecreëerd waarop handelaars hun online en take-away activiteiten kunnen promoten. Eens de pijnpunten in onze economie duidelijk zijn, zullen wij als stadsbestuur nagaan welke gerichte acties we nog kunnen ondernemen", reageert de schepen.