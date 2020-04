Soroptimist Zottegem ZOVL schenkt alcoholgel en zeep aan vzw De Hoop Frank Eeckhout

30 april 2020

10u19 0 Zottegem Soroptimist Zottegem ZOVL heeft een lading alcoholgel en zeep geschonken aan vzw De Hoop in Zottegem. “De ontsmettingsproducten zijn bestemd voor het cliënteel en het personeel”, zegt voorzitter Griet Van Caenegem.

De Hoop is een dagcentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Ook in de Hoop is er, net zoals overal in de zorg, een overwicht van vrouwen. Wereldwijd zijn de vrouwen verantwoordelijk voor zeventig procent van het werk in de zorgsector. Dit maakt ook dat vrouwen meer te lijden hebben onder de gevolgen van de coronacrisis. Daarom sluit Soroptimist Zottegem zich aan bij de nationale actie van Soroptimist België, die eerstdaags gelanceerd wordt. In een open brief vraagt Soroptimist, samen met de secretaris van de Verenigde Naties Antonio Guterres, aan de verantwoordelijke politici in België om speciaal aandacht te besteden aan de situatie van vrouwen in post-coronatijden.