Soroptimist Zottegem ZOVL schenkt 2.500 euro aan Lichtpunt Frank Eeckhout

23 oktober 2019

17u46 0 Zottegem Soroptimist Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen heeft een cheque van 2.500 euro geschonken aan de vzw Lichtpunt.

Lichtpunt wil kansarmen in Zottegem helpen door drie keer per maand gratis voedselpakketten aan te bieden. Voor de aankoop van het voedsel en voor de algemene kosten van de werking moet Lichtpunt zelf financiële middelen verwerven. Dirk Everaert van Lichtpunt was dan ook heel tevreden met de financiële steun van de Soroptimisten.