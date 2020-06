Soezen met citroen en vol-au-vent: dit is waarom Sint-Annastraat week lang omgedoopt is tot Rue de l’Eclair Frank Eeckhout

15 juni 2020

17u01 4 Zottegem Drie reusachtige spandoeken en tien dubbele stoepborden maken van de Sint-Annastraat in Zottegem een nieuwe en uiterst gezellige Soezenstraat waar je kan genieten van de lekkerste sjoekes.

De nationale week van de eclair vindt dit jaar opnieuw plaats. Van 15 tot 21 juni zullen patissiers van over het hele land de meest creatieve soezen maken. Naar aanleiding van dit gebeuren wijzigde bakker Bart Schelstraete van bakkerij Sint-Anna de straatnaam waarin zijn bakkerij ligt voor een week lang in Rue de l’Eclair.

Voor de kinderen

“Tijdens deze nationale eclairweek is er voor elke klant wat wils. 11 soorten zullen in de toonbank te vinden zijn. Je kan het zo gek niet bedenken of het bestaat. Uiteraard is er de klassieke versie met chocolade en crème, maar er zijn er ook met citroen, banaan, koffie, karamel, aardbei, praliné en een specialleke voor de kinderen. Daarnaast zijn er ook nog 2 uitzonderlijke, hartige eclairs gecreëerd. Eén koude en één om op te warmen, met vol-au-vent. Het traditionele assortiment van gebak zal voor één week plaats moeten ruimen voor de verschillende eclairs", zegt bakker Bart.