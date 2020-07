Socialisten houden alternatieve 21 juli-viering Frank Eeckhout

18 juli 2020

10u31 0 Zottegem Onder de noemer Zottegem loves 21 juli heeft sp.a-gemeenteraadslid Filip Morre opnieuw een alternatieve 21 juli-viering uitgewerkt.

Om de inwoners van Zottegem een mooie nationale feestdag te bezorgen organiseert Filip Morre bij Pasta & Blues ‘Zottegem loves 21 juli’, een gezellige familienamiddag voor jong en oud. “Naar goeie gewoonte viert Zottegem haar nationale feestdag in stijl. Toen het huidige stadsbestuur twee jaar terug besliste om de gezellige en zeer gesmaakte gezinsnamiddag aan de Bevegemse Vijvers af te schaffen, heb ik zelf het heft in handen genomen. Iedereen kan genieten van pasta in a box, feestelijke drankjes en live muziek met GOES & De Gasten. De allerkleinsten kunnen uit de bol gaan in het springkastelendorp. Iedereen is welkom vanaf 15 uur", laat Morre weten.