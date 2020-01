Snuffeldag, opendeur en inschrijvingen in GO! Basisschool Atheneum Zottegem Frank Eeckhout

28 januari 2020

Het BS KAZ-team verwelkomt ouders met kleuters graag op één van de snuffeldagen op woensdag 29 januari of 19 februari.

“Tijdens hun eerste stapjes in de kleuterschool kunnen de kleuters kennismaken met de juffen en hun toekomstige klasvriendjes. De klaspop Jules is altijd blij nieuwe gezichtjes te mogen ontmoeten. Ouders kunnen op die dag bij ons terecht voor alle info omtrent onze school- en klaswerking, ons innovatief onderwijssysteem en het daaraan gekoppelde nieuwbouwproject", zegt directeur Dirk Fostier. Op vrijdagnamiddag 27 maart vanaf 16 uur zet de school de deuren open tijdens een opendeuravond in samenwerking met de collega’s van het KAZ. Ook dan is iedereen welkom. Ben je verhinderd maar wil je toch een afspraak maken? Dat kan via info@bskazottegem.be of op het nummer 09/326.78.40.