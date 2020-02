Snoeien van platanen zorgt voor chaos op wekelijkse markt Frank Eeckhout

04 februari 2020

15u50 0 Zottegem De wekelijkse markt in het centrum van Zottegem zorgde dinsdagochtend voor chaos. Nochtans waren de werken ruim op tijd gecommuniceerd aan de marktkramers. “De Heldenlaan was afgesloten met een lint waardoor we aanvankelijk niet op onze standplaats geraakten. En de marktgangers moesten vijf straten omlopen om ons te bereiken", getuigt damesconfectieverkoopster Monique.

Fluvius is maandag gestart met werken aan het elektriciteitsnet. Die gaan minstens twee maanden duren. Gelijktijdig werd ook gestart met het snoeien van de platanen op de Heldenlaan. Die werken duren slechts twee dagen. Al deze werken hebben wel een impact op de doorstroming van het verkeer en op de parkeergelegenheid in het centrum. Wat echter niemand voorzien had, was dat deze werken ook gevolgen zouden hebben voor de marktkramers. Die waren nochtans op de hoogte van de werken. “We wisten echter niet dat de Heldenlaan ging afgesloten worden met een lint. Gelukkig was de aannemer begripvol en deed hij het lint even weg om ons door te laten", vertelt marktkraamster Monique.

Toch bleef het dinsdag opvallend kalm aan Monique haar kraam. En dat lag niet alleen aan de weersomstandigheden. “Een klant vertelde dat ze vijf straten had moeten omlopen om tot aan mij kraam te geraken omdat er opnieuw een lint gespannen was over de Heldenlaan. Niemand mocht passeren van de aannemer. Ik ben hierover mijn ongenoegen gaan uiten en dreigde ermee het lint eigenhandig te verwijderen. Na lang aandringen heeft de aannemer dan één straathelft open gelaten.” Monique begrijpt dat door de werken sommige marktkramers een andere plaats hebben gekregen. “Maar wat ik niet begrijp, is dat de kramen over heel het centrum verspreid staan. Er staan er een vijftal in de Stationsstraat en nog eens vijf op het Stationsplein. In plaats van alles te groeperen zodat er overal passage is. Dat is echt een werkpunt voor volgende week", geeft Monique wat goede raad mee aan de marktleidster.

Maar zo eenvoudig is het blijkbaar allemaal niet. “Door het mindere weer zijn verschillende marktkramers niet komen opdagen. En er zijn marktkramers in verlof. Daardoor zijn er vandaag veel gaten tussen de kramen. De marktkramers gedurende de hele periode van de werken een vaste plaats geven, gaat ook niet omdat de werken in verschillende fases gebeuren. Nu kan de ene kant van de Heldenlaan niet gebruikt worden maar volgende maand is dat de andere kant. We mogen al blij zijn dat de werken in februari en maart gebeuren en niet tijdens de zomermaanden. Maar we gaan wel bekijken hoe we het marktgebeuren de volgende weken kunnen optimaliseren om iedereen tevreden te stellen", laat de marktleidster weten.