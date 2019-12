Sint-Franciscusscholen en Katholiek Basisonderwijs Herzele worden één scholengemeenschap Frank Eeckhout

02 december 2019

17u06 0 Zottegem Het schoolbestuur vzw Sint-Franciscusscholen en het schoolbestuur vzw Katholiek Basisonderwijs Herzele gaan vanaf volgend schooljaar één scholengemeenschap vormen.

Eind dit schooljaar eindigt het bestaan van de scholengemeenschappen in hun huidige vorm. Conform de wetgeving dienen er nieuwe (of bestaande) scholengemeenschappen gevormd (of bevestigd) te worden voor de periode 2020 – 2026. “Na enkele positieve gesprekken hebben we besloten om met onze twee scholengemeenschappen samen te smelten. De nieuwe scholengemeenschap zal meer dan 2.700 leerlingen tellen, verdeeld over 12 scholen en 19 vestigingen in Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem. Op bestuurlijk, onderwijs-organisatorisch en pedagogisch-didactisch vlak zal deze samensmelting zeker een meerwaarde betekenen. De naam van de scholengemeenschap wordt in de loop van dit schooljaar bekendgemaakt", zeggen zuster Beatrijs en Emmanuel De Coen.