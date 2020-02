Sinds start nieuwbouw KAZ: Wurmendries kreunt onder verkeer Frank Eeckhout

12 februari 2020

16u07 4 Zottegem Sinds de start van de bouwwerken op de campus van het Koninklijk Atheneum Zottegem kreunt de Wurmendries onder het verkeer. “Vooral ‘s ochtends en ‘s avonds is het hectisch. Waarom heeft het stadsbestuur niet proactief gehandeld om de verkeersdruk daar te ontlasten tijdens de bouwwerken?", vraagt Louie Rijsselberge (sp.a) zich af.

De Wurmendries kreunt al enkele maanden onder de verkeersdrukte. “Vooral bij het begin en einde van de schooluren, wanneer ouders hun kinderen komen afzetten en ophalen, ontstaat daar een zeer chaotische verkeerssituatie. Omdat de straat vrij smal is, kunnen wagens er moeilijk kruisen. De Wurmendries geeft ook nog eens uit op de drukke Meerlaan waardoor lange files ontstaan. Voor kinderen, die te voet of met de fiets naar school komen, is de situatie daar levensgevaarlijk. De voetpaden worden immers ingepalmd door automobilisten die elkaar kruisen. Daarnaast worden de voetpaden ook nog eens gebruikt als parking. Het KAZ bouwt momenteel een nieuwbouw voor de lagere school en in de toekomst zal de school nog verder uitbreiden en dus nog meer verkeer van en naar de school genereren. Het stadsbestuur moet hier dan ook dringend een visie over ontwikkelen, zowel op vlak van mobiliteit als van verkeersveiligheid", stelt Louie Van Rijsselberge.

Alternatieve ontsluiting

Volgens het gemeenteraadslid is de gevaarlijke verkeerssituatie in de Wurmendries ontstaan omdat nu alle leerlingen, zowel van de lagere als van de middelbare school, via de ingang in de Wurmendries naar de campus komen. “Ik vraag mij af waarom de stad hierop niet proactief gereageerd heeft. En de situatie gaat er niet op verbeteren. Welke visie heeft het stadsbestuur over de mobiliteit en omgeving rond het KAZ, die de komende jaren ongetwijfeld nog verder zal uitbreiden in leerlingaantallen? Hoe rijmt men dit met de leefbaarheid van de bewoners daar? En werd er al nagedacht over een mogelijke alternatieve ontsluiting van de Wurmendries", vraagt Van Rijsselberge zich af.

De leerlingen van de middelbare school betreden de scholencampus nog steeds langs de Meerlaan. Dat is ook zo naar de ouders gecommuniceerd Schepen van Openbare Werken Evert De Smet (N-VA)

Tijdelijk

Schepen van Openbare Werken Evert De Smet (N-VA) is zich bewust van de problemen, maar die zijn volgens hem van tijdelijke aard. “Het klopt trouwens niet dat alle leerlingen nu via de Wurmendries naar school komen. De leerlingen van de middelbare school betreden de scholencampus nog steeds langs de Meerlaan. Dat is ook zo naar de ouders gecommuniceerd. Sp.a moet trouwens weten dat het niet mogelijk is om een alternatieve ontsluiting te voorzien. Wel wordt het op termijn misschien mogelijk om de toegang tot de Wurmendries te verbreden. De horecazaak op de hoek staat te koop en bij een eventuele ontwikkeling van een bouwproject kunnen we de rooilijn toepassen, waardoor de straat breder wordt. Aan de politie is opdracht gegeven om extra toezicht te houden op foutparkeerders", reageert schepen Evert De Smet.