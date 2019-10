Seniorenraad en en raad voor personen met beperking ijveren voor toegankelijker Zottegem Frank Eeckhout

25 oktober 2019

09u15 1 Zottegem De raad voor personen met een beperking en de seniorenraad slaan de handen in elkaar om Zottegem toegankelijker te maken. “We willen input geven voor de heraanleg van de Heldenlaan", zegt Ivan Gaublomme.

Als voorzitter van de raad voor personen met een beperking kaartte Ivan Gaublomme onlangs nog de slechtez toegankelijkheid van het station in Zottegem aan. Daar blijft het echt niet bij want ook het centrum kampt met heel wat problemen. “Deze stedelijke adviesraad speelt een centrale rol in alle zaken die personen met een beperking aangaan. En datt gaat breed: van toegankelijkheid en mobiliteit tot de specifieke problematiek voor slechtzienden, autisme en G-sport. Het zou dus een misvatting zijn te denken dat de adviesraad er enkel is voor mensen in een rolstoel of met rollator", zegt Gaublomme.

In heel dat debat verdienen ook de Zottegemse senioren aandacht. “Eén van de belangrijkste opdrachten van de seniorenraad is het opvangen van signalen en bekommernissen die leeft bij de 60-plusser, deze te bundelen en over te maken aan de beleidsmensen van onze stad. We richten ons daarvoor naar de verenigingen. Zij zijn vaak de spreekbuis van onze senioren. Samen met de raad voor personen met een beperking slaan wij de handen in elkaar om Zottegem toegankelijker te maken. Tenslotte zijn onze doelstellingen hetzelfde, het welzijn van elk individu", voegt voorzitter van de seniorenraad Lucien Wauters daar nog aan toe.