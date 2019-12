Selfmade pop-up kerstmarktje in Zottegemse bib Frank Eeckhout

05 december 2019

12u19 0 Zottegem Kom op zaterdag 14 december tussen 10 en 17 uur naar de Selfmade pop-up in de bibliotheek van Zottegem. Op dit kerstmarktje met zelfgemaakte artikelen vind je zeker leuke en originele geschenken voor de eindejaarsperiode.

Een 24-tal standhouders brengen hun eigen creaties mee en de toegang is gratis. De bib voorziet net als vorig jaar een inpaktafel waar je mooie pakjes kan maken van jouw aankopen. Die dag vinden er ook twee workshops plaats. Van 10 tot 12 uur leert Ineke (van De Sergeant) je hoe je zelf vetbollen en vogelvoederaars kan maken. Nu het kouder wordt, hebben vogels het moeilijk om eten te vinden. In deze workshop maak je samen vogelvoederaars en vetbollen uit fruit en wc rolletjes. Helemaal niet zo moeilijk en heerlijk om nadien naar de vogeltjes te kijken. Er zijn diverse materialen voorzien om mee te knutselen. Maar je mag zelf altijd een theekopje en onderbordje meebrengen om een voederinstallatie te maken. Gratis voor kinderen vanaf 7 jaar. Van 14 tot 16 uur toont Kelly (van het boek Art d’Eco) ons hoe we van afval originele juwelen kunnen maken. Upcycling heet dat dan. Helemaal in het thema van de Selfmade pop-up. Binnenbanden van fietsen zijn een duurzaam alternatief voor leder. De meeste scharen zien zich wel meester over dat rubber. Bovendien rafelt het niet uit en is het stevig. In deze workshop maak je samen originele juwelen uit fietsbinnenbanden en andere materialen. Gratis voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Voor beide workshops graag op voorhand inschrijven via selfmade@zottegem.be.