Schrijf je in op BE-Alert en ontvang gratis alle crisismaatregelen Frank Eeckhout

01 april 2020

11u27 0 Zottegem Om inwoners nog beter te bereiken bij noodsituaties bestaat het alarmeringssysteem BE-Alert, waar ook de stad Zottegem is op ingeschreven. BE-Alert is een waarschuwingssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen in een noodsituatie. Zo kunnen inwoners op een snelle en efficiënte manier de nodige aanbevelingen krijgen.

Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) roept de inwoners van Zottegem nogmaals op om zich te registreren op BE-Alert. “Ook in deze coronacrisistijd communiceert de federale overheid via BE-Alert naar alle geregistreerde mailadressen de opgelegde maatregelen. Dit is maar één voorbeeld van hoe BE-Alert van nut kan zijn. Maar evengoed in andere mogelijke grootschalige noodsituaties in onze stad verwittigen we je via dit systeem. Dankzij BE-Alert kunnen burgers rechtstreeks informatie krijgen via sms, een gesproken bericht via de vaste lijn of e-mail. In noodsituaties kan een snelle alarmering van cruciaal belang zijn. Schrijf je dus nu in via www.be-alert.be", zegt de burgemeester. Zottegem is één van de 475 gemeenten die is ingeschreven op BE-Alert. De ingezamelde gegevens worden enkel gebruikt om burgers in een noodsituatie te verwittigen. Zowel de inschrijving als de ontvangen berichten zijn gratis.