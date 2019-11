Schouwbrand zorgt voor heel wat schade Frank Eeckhout

16 november 2019

10u06 0 Zottegem Een schouwbrand heeft vrijdagavond voor heel wat schade gezorgd aan een woning op het Romeins Plein in Velzeke.

De brand werd omstreeks 18.30 uur opgemerkt door de bewoner en verspreidde zich snel naar de dakverdieping van een bijgebouw. Brandweerpost Zottegem was snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat het dak en de woonruimte eronder grotendeels in de vlammen opging. Door de brand is de woning tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners vonden opvang bij hun zoon. Tijdens de interventie van de brandweer bleef het Romeins Plein afgesloten voor het verkeer.