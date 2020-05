Schoolbestuur St-Franciscus koopt parochiehuis Strijpen: “Wij geloven in de groeimogelijkheden van deze school” Frank Eeckhout

05 mei 2020

05u41 0 Zottegem De vzw Sint-Franciscusscholen, waarvan de Andreasschool Strijpen deel uitmaakt, heeft het parochiehuis van de VZW Parochiale Werken in Strijpen aangekocht. “Het parochiehuis ligt zich net voor de school en is daardoor perfect gelegen. Gezien de uitstekende bereikbaarheid, net buiten het stadscentrum, geloven wij in de groeimogelijkheden van deze school", zegt voorzitter E.Z. Beatrijs.

De school van Strijpen heeft vele troeven voor ouders die het stadscentrum willen vermijden: uitstekende bereikbaarheid in een veilige schoolomgeving, landelijk gelegen, charmante klasjes en een gemotiveerd leerkrachtenteam. De school had echter ook een minpuntje: voor de aankoop van het parochiehuis was ze niet zichtbaar vanaf de straat. De aankoop van het parochiehuis maakt de school nu compleet. “De school heeft grote plannen met het parochiehuis: een volledig ingerichte refter, extra klaslokalen die multifunctioneel zijn en uitgerust met alle moderne toepassingen. Het architectenbureau AIT uit Oombergen is al gestart met een voorontwerp", vertelt directeur Inge Rouckhou. Dankzij de steun van de ouderraad werden al heel wat renovatiewerken aan de school uitgevoerd. “De daken werden vernieuwd, de klassen opnieuw ingericht en er werden nieuwe ramen geplaatst. De vernieuwing van de speelplaats met de daarbij horende tuin, staat nog op de agenda van de school.”

Voor de vzw Parochiale Werken was het een bewuste keuze om het parochiehuis aan de school te verkopen. “Onze vzw beheert al enkele jaren het parochiehuis. Wij hebben de voorbije jaren altijd uitstekend samen gewerkt met de school. Nu de vzw ophoudt te bestaan, hebben dan ook bewust ervoor gekozen het gebouw te kunnen verkopen aan de school. Want die voor ons altijd al een bevoorrechte partner geweest. We kijken dan ook uit naar het renovatieproject van dit parochiehuis en een verdere samenwerking tussen de school en alle parochiale verenigingen", vult voorzitter van de vzw Parochiale Werken Jacques Maes aan.