Scholierenparlement uit de startblokken Frank Eeckhout

23 september 2019

10u54 2 Zottegem Met een introductiesessie in het Koninklijk Atheneum Zottegem is het scholierenparlement van KRAS Zuid-Oost-Vlaanderen van start gegaan.

Leerlingen van het KAZ, College campus Bevegem en Sint-Franciscus zullen in de loop van het jaar driemaal verbaal de degens kruisen over het klimaat. “Ze spelen hierbij een zelfgekozen rol maar er is ook ruimte voor hun eigen inbreng. Op die manier worden ze inhoudelijk ondergedompeld in de materie, verwerven ze empathie voor mensen met een ander idee én leren ze debatteren als een rasecht politicus", laten de directies weten.

Tijdens de introductiesessie verschafte leerkracht aardrijkskunde en klimaatexpert van het atheneum Simon Huylebroeck alle deelnemers een grondig inzicht in de klimaatopwarming. In het oefendebat dat daarop volgde werd al met de nodige panache gesproken. “Tweemaal zullen alle leden samenwerken om tijdens de lokale slotzitting politici uit onze streek het vuur aan de schenen te leggen. Op de nationale slotmeeting komen alle Vlaamse deelnemers samen in de Kamer, de Senaat en in het Vlaams Parlement om met elkaar, met experts en met nationale politici te debatteren", geven de scholen nog mee.