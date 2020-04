Scholen werken aan draaiboek voor heropening: “Face screens tussen leerkrachten en leerlingen en éénrichtingsverkeer” Frank Eeckhout

12u54 1 Zottegem De Zottegemse scholen werken volop aan een draaiboek om op vrijdag 15 mei opnieuw de deuren te openen. Voorlopig is dat enkel voor de laatstejaars. “De leerlingen krijgen een vast leslokaal toegewezen en tussen hen en de leerkracht wordt een face screen geplaatst", zegt Wim Verhaeghe, directeur van het Onze-Lieve-Vrouwcollege campus Centrum.

Op de drie campussen van het Onze-Lieve-Vrouwcollege (OLVC) zijn leerkrachten en directie druk bezig met de voorbereidingen voor 15 mei. Die dag openen de middelbare scholen opnieuw de deuren voor de leerlingen van het laatste jaar. Op campus Centrum komen dan ongeveer negentig leerlingen uit de onderwijsvormen BSO en TSO terug les volgen. “Die lessen moeten in de eerste plaats veilig kunnen verlopen”, zegt directeur Wim Verhaeghe. Samen met enkele collega’s stelt hij de komende dagen een héél concreet draaiboek op. “Er zijn wel algemene richtlijnen en adviezen vanuit het onderwijsveld, maar elke school heeft toch haar eigenheid. Wij zorgen ervoor dat leerlingen in kleine groepjes van maximum tien leerlingen les kunnen volgen en dat de leerlingen binnen hun contactbubbel blijven, zoals dat dan heet. Alle leerlingen krijgen een vast lokaal met vaste zitplaats.”

We zorgen ervoor dat de leerlingen binnen hun contactbubbel blijven

“We investeerden alvast in alcoholgels, mondmaskers én andere veiligheidsmaterialen. Voor de leerkrachten werden face screens besteld, want we denken uiteraard ook aan hun veiligheid. Pas wanneer alles definitief is, gaan we de ouders en leerlingen uitgebreid briefen. Dat gebeurt ten laatste tegen 10 mei", belooft de directeur

Veel overleg

Aswin Moens, veiligheidsadviseur voor het OLVC, volgt de voorbereidingen van dichtbij. “We overleggen zoveel mogelijk met leerkrachten, bestuur en andere personeelsleden over de concrete aanpak. Vanaf maandag 4 mei verwachten we ook weer meer andere leerlingen in de opvang. Nu bedrijven en dergelijke weer open gaan, zullen we ook daar rekening moeten mee houden. Het is geen sinecure om dat allemaal georganiseerd te krijgen, maar we zijn ervan overtuigd dat we het halen", zegt Moens.

Ook in Koninklijk Atheneum Zottegem bereidt het directieteam deze nieuwe leerfase minutieus voor. “Wij gaan op vrijdag 15 mei opnieuw van start met onze zesdejaars. We spreiden onze klasgroepen over drie dagen, waarbij elke groep één dag les komt volgen. Zo kunnen we garanderen dat elke leerling een veilige plaats krijgt en dat we in de klas aan alle opgelegde bepalingen kunnen voldoen. Om de circulatie op de campus zo efficiënt mogelijk te organiseren hebben we de basisschool en het secundair volledig van elkaar gesplitst. Onze laatstejaars komen uitsluitend in het hoofdgebouw, waar we een aparte ingang voor de leerlingen en de leerkrachten hebben voorzien. De circulatie binnen het gebouw verloopt ook in een richting zodat we elkaar niet hoeven te kruisen", vertelt directeur Barbara Fernandez.

Praktijk- of sportvakken zijn op dit moment niet aan de orde

Meest relevante vakken

Naast de uitgebreide aandacht voor het preventieve luik is het uiteraard ook de bedoeling dat de laatstejaars les zullen krijgen. “Zoals vooropgesteld zullen de leerkrachten tijdens de lesdagen nagaan hoe de nieuwe leerstof die sinds de paasvakantie aan bod is gekomen (via preteaching, nvdr.) is verwerkt. Binnen de korte tijd die ons met de leerlingen wordt gegund moeten we ons hierbij per richting wel beperken tot de meest relevante theorievakken. Praktijk- of sportvakken zijn op dit moment niet aan de orde", besluit Fernandez.