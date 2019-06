Schildersatelier Koeleur ’t Neerhof weer op de afspraak met Sinksenkermis Frank Eeckhout

10u07 3 Zottegem Het schildersatelier Koeleur ’t Neerhof was weer op de afspraak met de Sinksenkermis in Zottegem.

Met een prachtige expo stelt de vereniging opnieuw de werken van de leden tentoon. De tentoonstelling is een variatie van olieverfschilderijen en aquarellen van landschappen, bloemen, dieren en personages. Marcel Quintijn heette iedereen welkom op de vernissage wwarna schepen Leen Goossens de tentoonstelling mocht openen. De tentoonstelling is vandaag nog te bezichtigen van 15 tot 19 uur. Dinsdag is de tentoonstelling open van 10 tot 12 uur.