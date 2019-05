Schepen van Leefmilieu Leen Goossens moedigt deelnemers wandeltocht aan om zwerfvuil op te ruimen. Frank Eeckhout

29 mei 2019

11u17 0 Zottegem Schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V) moedigt wandelaars aan om donderdag zwerfvuil op te ruimen tijdens de 25ste editie van de Egmonttocht. “Mooimakers werkt mee aan deze wandeling en gaat afvalprikkers en vuilzakken uitdelen aan de wandelaars", kondigt Patrick De Corte van WSV Zottegem Egmont aan.

Op 30 mei organiseert WSV Zottegem Egmont de 25ste editie van haar Egmonttocht. De Egmonttocht is dit jaar onderdeel van het WalkOnwandelcriterium 2019 waarop ook de Mooimakers present zijn om wandelaars te sensibiliseren over de zwerfvuilproblematiek. “De aanpak van zwerfvuil is voor het stadsbestuur een absolute prioriteit. Ik ben dan ook verheugd dat onze grootste Zottegemse wandelclub Egmont, die maandelijks duizenden wandelaars langs trage wegen laat wandelen, haar Egmonttocht laat opnemen in het WalkOn-wandelcriterium. Het WalkOn-wandelcriterium zet immers sterk in op een groene, milieubewustere en gezondere wereld en om die reden organiseren ze in samenwerking met Mooimakers een sensibiliseringscampagne rond zwerfvuil", zegt schepen Leen Goossens.