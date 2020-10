Schepen Peter Vansintjan reageert op aantijgingen sp.a: “Beschimmeld brood en vervallen vlees werden niet geserveerd aan bewoners” Frank Eeckhout

04 oktober 2020

13u18 0 Zottegem Schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan (CD&V) reageert verbolgen op de wantoestanden in WZC Egmont in Zottegem die door sp.a in een open brief worden aangekaart. “De bewoners hebben nooit beschimmeld brood of vervallen vlees op hun bord gekregen", weerlegt Vansintjan de aantijgingen.

Oppositiepartij sp.a haalde vandaag het beleid in WZC Egmont zwaar onderuit. De socialisten hebben het over een schrijnend tekort aan personeel en de slechte kwaliteit van het eten. Ze beweren dat het stadsbestuur op de hoogte is van de wantoestanden maar weiger in te grijpen. Volgens schepen Peter Vansintjan is dat pertinent onwaar. “Kwaliteit van verzorging en voeding is van essentieel belang. Daarom wordt onder geen enkel beding bespaard op voeding noch op personeel. Wie het tegenovergestelde beweert, doet de waarheid geweld aan. Er werd mij één keer gesignaleerd dat er beschimmeld voorverpakt brood was. Dat brood werd nooit aan onze bewoners geserveerd. Ik heb onmiddellijk opdracht gegeven deze leverancier niet meer toe te laten en zelf brood te ontkorsten zodat geen voorverpakt brood moet gebruikt worden. Vorige week is er een drie uur durend overleg geweest met alle verantwoordelijken en de vakbonden. Alle verzuchtingen werden er besproken .Op dat overleg werd gemeld dat er op een middag hamburgers werden geserveerd die te hard gebakken waren. Ook daarover werd beslist deze leverancier niet meer te laten leveren. We zijn tevens overeengekomen een bevraging te doen bij alle bewoners en gebruikers. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat sommige leden van de keuken d ekeuze voor een nieuwe leverancier van alle voedingsmiddelen niet. En blijkbaar hebben sommigen evenmin verteerd dat er een nieuwe leidinggevende in de keuken is gekomen. Er is een afspraak dat de kwaliteit voor de volle 100% verzekerd moet zijn en dat er bij de minste twijfel ingegrepen worden. Wij hebben geen open brief van een politiek partij nodig om de kwaliteitscontrole blijvend door te voeren", aldus Vansintjan.