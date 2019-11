Schepen laat nutswerken in Tweekerkenstraat stilleggen Frank Eeckhout

14 november 2019

08u34 0

Schepen van Openbare Werken Brecht Cassiman (N-VA) heeft de nutswerken in de Tweekerkenstraat laten stilleggen. Die werken zorgden voor een verkeersinfarct, omdat de Tweekerkenstraat nog tot eind deze maand dienst doet als omleidingsweg voor de werken aan de spoorwegbrug in de Erwetegemstraat.

De goedkeuring voor de werken in de Tweekerkenstraat werd al in september gegeven. "Toen wisten we evenwel nog niet dat de werken aan de Spoorwegbrug enkele weken langer gingen duren. Daardoor slibte het verkeer dinsdagavond helemaal dicht in en rond de Tweekerkenstraat. De verontwaardiging bij de inwoners en weggebruikers was meer dan terecht, dus heb ik de werken laten stilleggen. De politie regelde nog wel het verkeer, maar tegen woensdagavond moeten alle signalisatieborden verwijderd zijn en moet de weg weer vrij zijn", belooft schepen Brecht Cassiman. De werken worden begin december hervat. (FEL)