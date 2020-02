Schepen gaat praten met misnoegde bewoners Tweekerkenstraat Frank Eeckhout

04 februari 2020

08u56 0 Zottegem Schepen van Mobiliteit Evert De Smet gaat praten met de misnoegde inwoners in de Tweekerkenstraat in Zottegem. Die uitten vorige week nog hun ontevredenheid over de definitieve invoering van het groot rondpunt ter hoogte van de Jasmijnstraat, Tweekerkenstraat en Langestraat.

De dichtste buurtbewoners van de nieuwe rotonde vinden het frappant dat ze de invoering ervan via de media moesten vernemen. “Wij hebben totaal geen inspraak gekregen terwijl wij wel de gevolgen dragen van de nieuwe verkeerssituatie. Nochtans was er overleg beloofd met de omwonenden. De files ’s morgen en ’s avonds zijn er nog altijd en voor fietsers is het levensgevaarlijk geworden. Het laatste stuk van de Tweekerkenstraat is net een snelweg geworden. Bovendien betekent de nieuwe verkeerssituatie tijdverlies voor de ziekenwagen en mug want die moeten nu een ommetje maken. Wij willen gewoon de vroegere verkeerssituatie terug”, lieten ze eind vorige week nog week.

Die klacht is niet in dovemansoren gevallen bij schepen Evert De Smet. Hij belooft een gesprek met de omwonenden. “Ze mogen hiervoor heel binnenkort een uitnodiging verwachten", reageert hij.