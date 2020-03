Schepen Evert De Smet opnieuw thuis: “Coronatest was negatief maar kans bestaat dat ik toch besmet ben” Frank Eeckhout

26 maart 2020

12u51 1 Zottegem De Zottegemse schepen Evert De Smet (N-VA) mocht woensdagavond het Sint-Elisabethziekenhuis verlaten. Hij verbleef daar sinds dinsdagavond met ademhalingsmoeilijkheden.

Evert De Smet zat al een week in thuisquarantaine toen hij dinsdag werd opgenomen in het ziekenhuis. Alles wees op een besmetting met COVID-19. “Dankzij de goede zorgen van de dokters en verplegers van het Sint-Elisabethziekenhuis, voelde ik me woensdagavond al stukken beter dan daags voordien. Mijn coronatest was negatief, maar aangezien die, volgens de longarts, maar voor 75 procent betrouwbaar is en ik toch wel ziek ben en veel symptomen heb, bestaat de kans toch nog dat ik eigenlijk positief ben. Daarom moet ik ook de komende tien tot veertien dagen thuis uitzieken en in volledige quarantaine blijven. Ook mijn vrouw en kinderen moeten dat doen. We gaan er hier dus thuis het beste van maken met ons vier", laat de schepen weten.