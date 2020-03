Schepen Evert De Smet opgenomen in ziekenhuis met coronaverschijnselen Frank Eeckhout

25 maart 2020

09u11 0 Zottegem De Zottegemse schepen Evert De Smet (N-VA) ligt sinds dinsdag in het AZ Sint-Elisabeth met symptomen van Corona. “Ik lig aan de zuurstof omdat ademen steeds moeilijker werd", laat Evert weten.

Het begon met wat keelpijn en hoesten, maar toen daar ook nog eens een druk op de borstkas bijkwam, contacteerde Evert De Smet toch maar zijn huisarts. Die plaatste hem vorige week woensdag voor 7 dagen in thuisquarantaine. Zelfs contact met zijn gezin was verboden. “Mijn toestand verbeterde echter niet. Integendeel, dinsdag kreeg ik het echt moeilijk om zelfstandig te ademen. Ik werd opgenomen in het ziekenhuis en krijgt zuurstof toegediend. Deze ochtend hebben artsen mij dan getest op COVID-19. Het resultaat weet ik morgenmiddag", laat Evert weten.