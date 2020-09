Samuel Paul legt eed af als nieuw gemeenteraadslid voor N-VA Frank Eeckhout

22 september 2020

08u19 0 Zottegem Samuel Paul heeft maandagavond de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid voor N-VA. Hij komt in de plaats van Joke Rossel die om persoonlijke redenen ontslag nam. “De tijd ontbrak me om mijn werk als gemeenteraadslid grondig uit te voeren", zegt Rossel.

Het was met pijn in het hart dat Joke Rossel de gemeenteraad verliet. “Het is hoe dan ook geen makkelijke keuze geweest, maar ik ben er van overtuigd dat Samuel mij waardevol en vol goesting zal vervangen", zegt ze. Rossel zegt de politiek niet echt vaarwel. Om op de hoogte te blijven en de voeling met de Zottegemse politiek te bewaren blijft zij actief als bestuurslid van de Zottegemse N-VA afdeling. “Ook vanuit het bestuur kan ik mijn steentje bijdragen om de bestuursploeg te ondersteunen.”

Samuel Paul deed tijdens de vorige legislatuur al ervaring op in het OCMW. “Ik zal elke kans aangrijpen om mijn schouders mee te zetten onder tal van projecten, zeker op vlak van sport, openbare werken en lokale economie.” Samuel Paul maakt al jaren deel uit van de Zottegemse N-VA ploeg. Sinds enkele jaren woont hij met zijn vrouw op de nieuwe verkaveling achter het ziekenhuis. Ze verwachten elk moment hun eerste kindje. Zijn hoogzwangere vrouw woonde vol trots de eedaflegging bij.