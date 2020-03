Samen tegen corona: jongeren sturen postkaartjes tegen eenzaamheid Frank Eeckhout

19 maart 2020

11u05 0 Zottegem In Zottegem hebben de CD&V-jongeren postkaartjes gestuurd naar de bewoners van woonzorgcentra. “Onze ouderen zijn dan misschien even afgesloten van de buitenwereld, toch willen wij zo op een contactloze manier bij hen binnenkomen”, zegt voorzitter Robin De Cubber.

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben impact op iedereen, maar treffen vooral de oudere generatie. Woonzorgcentra sluiten voorlopig de deuren voor bezoek. “We willen onze ouderen niet in de steek laten en hebben hen postkaartjes geschreven met een hoopvolle en positieve boodschap voor elk van de bewoners van de woonzorgcentra in Zottegem. Een klein, maar vooral menselijk gebaar. Zo hopen we toch een beetje sociaal contact tot de bewoners te brengen. We roepen ook iedereen in onze stad op om hetzelfde te doen", zegt Robin.