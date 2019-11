Samen rookmelders aankopen geeft fikse kortingen Frank Eeckhout

04 november 2019

11u39 0 Zottegem In groep rookmelders aankopen kan serieuze kortingen opleveren. Daarom organiseert sp.a Zottegem een groepsaankoop voor de inwoners van Zottegem.

Vanaf 1 januari 2020 is een rookmelder verplicht in elke Vlaamse woning. Woningbranden maken in België nog elk jaar tientallen slachtoffers. Een goede rookmelder is een simpele en efficiënte manier om je te beschermen tegen brand. “Om de kosten van rookmelders wat te drukken hebben we beslist om een samenaankoop rookmelders te organiseren. Het idee is simpel: door ‘in het groot’ rookmelders aan te kopen, kunnen we de prijs drukken. Er zijn drie verschillende pakketten te koop: een pakket met drie rookmelders, een pakket met een rookmelder en een CO-melder en een pakket met drie rookmelders, een kleine brandblusser en een branddeken. De rookmelders hebben magnetische montagesets zodat je niet hoeft te boren en ze hebben een batterij die 10 jaar meegaat. Bovendien wordt alles gratis aan huis geleverd binnen de tien werkdagen", laat Louie Van Rijsselberge weten.

De prijzen voor de pakketten variëren tussen 50 en 85 euro, terwijl je anders tussen 75 euro en 150 euro zou betalen. Voor meer info, veelgestelde vragen en bestellingen kan je terecht op www.samensterker.be. De actie loopt zolang de voorraad strekt.