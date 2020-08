Ruwbouw van cohousingproject Cohorode is klaar: “Nog twee units vrij” Frank Eeckhout

24 augustus 2020

14u44 0 Zottegem In de Rodestraat in Zottegem is de ruwbouw klaar van één van de eerste cohousingprojecten in de ruime regio. “We streven naar een betere levenskwaliteit voor alle leden van de groep, zowel op materieel als op sociaal vlak. De units zijn zo opgesteld dat elk zijn eigenheid en privacy kan hebben en ongehinderd kan genieten van natuur en rust", zegt Nahid Shaikh.

Naast een volledig uitgeruste privéwoning en -tuin hebben cohousers ook een gemeenschappelijke tuin en een centraal gebouw waarin functies gedeeld worden. Cohousing is dus niet samen in één huis wonen. In zo’n project kennen de buren elkaar en leeft er een sociale bewogenheid. Daarnaast is cohousing een antwoord op een aantal stedenbouwkundige knelpunten in Vlaanderen: slimmer ruimtegebruik, rustige wijken, veilige speelruimte voor kinderen, compacter bouwen, meer groenbehoud en aandacht voor waterhuishouding.

Vlak bij centrum, midden in de natuur

Cohorode ligt op een toplocatie, vlakbij de stad Zottegem en toch midden in de natuur. “In de gigantische gemeenschappelijke tuin kunnen de kinderen ravotten, de schapen grazen, de fruitbomen appelsap genereren, de zwemvijver en aanpalende chalet voor verkoeling en amusement zorgen. We dromen van een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk door de aanleg van een moestuin, door te composteren en aan permacultuur te doen. De woningen zijn bijna energieneutraal. Zonnepanelen en warmtepompen: ze zijn er. Onze groep is een fijne mix mensen uit verschillende leeftijdscategorieën, met verschillende achtergronden, maar met eenzelfde droom: een fijne plek creëren met respect voor elkaar en voor ieders privacy. Een microkosmos waar het fijn vertoeven is", vertelt Nahid Shaikh van Samenhuizen, een vzw die cohousing promoot.

Naast het geld dat je uitspaart door samen te bouwen, kan je ook veel zaken gemeenschappelijk aankopen en gebruiken Initiatiefnemer Gertjan De Vuyst

Het cohousingproject zit in de laatste fase: de ruwbouw staat er en de afwerking is begonnen. “De groep is bijna voltallig want er blijven slechts 2 units over", gaat initiatiefnemer Gertjan De Vuyst verder. “Naast het geld dat je uitspaart door samen te bouwen, kan je ook veel zaken gemeenschappelijk aankopen en gebruiken. Een grasmachine, serre of tuinmateriaal zijn evident. Maar je bent ook in staat om grotere investeringen te doen omdat je de kosten kan delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aankoop van een elektrische deelauto en zonnepanelen. Ook op sociaal vlak biedt cohousing tal van voordelen. Het nodigt uit tot meer interactie en samenwerking. Zo kan je elkaar ontlasten en helpen wanneer het nodig is: ouderen die kinderoppas zijn en jongeren die de zwaardere klussen in de tuin op zich nemen.”

Meer info over het project is te vinden op www.cohorodestraat.be.