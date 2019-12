Ruim 5.500 euro aan rosse centjes voor JP for life Frank Eeckhout

10u03 0 Zottegem JP for Life, het eerbetoon van de familie Vermeulen aan de overleden Jean-Pierre Vermeulen, heeft ruim 5.500 euro aan rosse centjes opgebracht. De opbrengst van JP for Life gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.

Omdat Jean-Piere zich wegcijferde voor iedereen. Dat is het verhaal van zijn leven. En omdat hij veel te jong gestorven is. Daarom organiseerde zijn familie in 2017 een eerste keer JP for Life. Ook dit jaar werden rosse centjes ingezameld voor de Warmste Week. “We hebben bijna 600 kilogram rostjes, verdeeld in 61 zakken naar de bank gedaan. Omgerekend komt dat neer op ruim 5.500 euro. We zijn blij dat we opnieuw een mooi bedrag kunnen schenken aan Kom op Tegen Kanker. We danken iedereen die heeft meegewerkt aan onze inzamelactie", zegt Anneleen Vermeulen in naam van de hele familie.