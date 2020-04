Rotary verdeelt 4.000 chirurgische mondmaskers aan thuisverpleegkundigen, huisartsen en palliatief thuiszorgteam Frank Eeckhout

01 april 2020

14u13 0 Zottegem Rotaryclub Zottegem heeft 4.000 chirurgische mondmaskers verdeeld aan thuisverpleegkundigen, huisartsen en palliatief thuiszorgteam.

Het team HULP2020, een initiatief van Rotary en Rotaract Zottegem, blijft opvallend actief in de strijd tegen het coronavirus. Met drie gerichte acties op minder dan een week tijd, ondersteunden zij ondertussen al meer dan honderd zorgverstrekkers. De meest recente actie was de verdeling van meer dan 4.000 chirurgische mondmaskers aan (zelfstandige) thuisverpleegkundigen, huisartsen en het palliatief thuiszorgteam. Eerder kreeg ook de vzw Lichtpunt al 500 handschoenen en 150 mondmaskers om te gebruiken bij de voedselbedeling voor kansarmen in Zottegem.