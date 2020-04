Rotary en Rotaract schenken paaseitjes aan AZ Sint-Elisabeth en huisartsenwachtpost Panacea Lieke D'hondt

09 april 2020

11u42 0 Zottegem Onder het motto ‘belonen is minstens even belangrijk als ondersteunen’, hebben Rotary en Rotaract Zottegem het personeel van het AZ Sint-Elisabeth en de huisartsenwachtpost Panacea getrakteerd op paaseitjes.

“Met het paasweekend in het vooruitzicht hebben we paaseitjes geschonken”, zegt Marnic De Clercq van Rotaryclub Zottegem. “Het is misschien een klein gebaar, maar wel één met een grote onderliggende boodschap. We willen aan het zorgpersoneel zeggen dat ze moeten volhouden, dat we op hen rekenen en dat we ze willen bedanken. We zijn ervan overtuigd dat ook een klein gebaar ons allemaal sterker maakt. We hopen dat onze zorgverleners kunnen blijven doorgaan met evenveel moed, enthousiasme en vastberadenheid.”

De smakelijke schenking kadert in ‘Hulp2020' van Rotary. “We blijven de recente ontwikkelingen verder volgen en stellen alles in het werk om te helpen waar de nood het hoogst is”, geeft De Clercq nog mee.