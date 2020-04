Rotary Club Zottegem schenkt laptops aan OLVC campus Centrum: “De overheid beloofde laptops maar die laten op zich wachten” Frank Eeckhout

17u16 0 Zottegem Rotary Club Zottegem heeft 40 laptops geschonken aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege campus Centrum in Zottegem. “De laptops waren beloofd door de overheid maar tot op vandaag hebben we nog niets ontvangen", zegt directeur Wim Verhaeghe.

Via Digital for Youth beloofde minister van Onderwijs Ben Weyts 10.000 laptops te verdelen over heel wat scholen in Vlaanderen. De directie van Campus Centrum vroeg meteen enkele tientallen laptops aan maar tot op heden heeft de school nog geen laptops gezien. Ietwat ontgoocheld, besloot de directie om niet bij de pakken te blijven zitten en dan maar zelf actie te ondernemen. “Een week geleden hebben wij een oproep gedaan via Facebook. Het bericht bereikte 15.000 mensen. via particulieren hebben wij al een aantal laptops gekregen. Eentje komt zelfs van iemand uit Gent. Ook burgemeester Jenne De Potter en de serviceclub Rotary Zottegem schoten meteen in actie. Dinsdag hebben we van de Rotary 40 laptops gekregen", zegt directeur Wim Verhaeghe dankbaar. De serviceclub kon de computers aankopen via het Ministerie van Financiën.” We schenken ze met veel plezier aan campus Centrum", zegt voorzitter Yves Petit.