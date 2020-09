Ronde Van Vlaanderen in Zottegem: champagne met originele kroonkuren Frank Eeckhout

23 september 2020

11u21 0 Zottegem Willy Pandelaere en zijn echtgenote Christine verkopen opnieuw een exclusieve champagne met originele kroonkurken. Ze doen dat ter gelegenheid van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen in Zottegem. “Ze lieten de champagne bottelen met originele tekeningen die verwerkt zijn in de kroonkurk. Het gaat om Zottegemse taferelen en landschappen uit de Ronde Van Vlaanderen”, weet Kurt De Loor.

Zottegem is niet aan zijn proefstuk toe wat betreft het lanceren van champagne met originele kroonkurken. Dat gebeurde al naar aanleiding van ‘Zottegem, Dorp van de Ronde’ en ‘Zottegem, Egmontstad’. Telkens werd een kroonkurk en een etiket met de Kleine Flandrien en Egmont voorzien bij de flessen. “De flessen gingen als zoete broodjes over de toonbank. De initiatiefnemers, Willy Pandelaere en zijn echtgenote Christine, schonken de opbrengst van de verkoop telkens een een goed doel. Zo ging dit in het verleden reeds naar ‘De Katrol’, de dienst huistaakbegeleiding van het Huis van het Kind Zottegem, naar BiJeVa (Bijzondere Jeugdvakanties) en Stichting Pelicano. Een mooi gebaar dat telkens ten zeerste werd geapprecieerd", weet Kurt De Loor, die als toenmalig schepen bij het project werd betrokken.

Paddestraat

Ook nu weer gingen de initiatiefnemers bij Kurt De Loor aankloppen met hun originele champagne. “Deze keer hebben ze Zottegemse taferelen uit de Ronde van Vlaanderen laten verwerken in de kroonkurk. Daarbij mocht de passage op de Paddestraat uiteraard niet ontbreken. Het zijn echte meesterwerkjes van de hand van Velzekenaar Johan Blondeel. Echte must-haves voor verzamelaars. Je kan dit collector’s item op de kop tikken voor 70 euro per pakket van 3 flessen. Een deel daarvan gaat opnieuw naar het goede doel. Wie de exclusieve flessen wil kopen, moet snel zijn want de oplage is beperkt. De champagne met de Zottegemse Ronde Van Vlaanderen-taferelen is te verkrijgen op de Dienst Toerisme op de Markt. De opbrengst van de verkoop van de champagne gaat dit jaar opnieuw naar BiJeVa, het initiatief van Anny De Windt. Dit is opnieuw een mooie geste van de initiatiefnemers, die het hierdoor mee mogelijk maken dat kinderen van een mooie vakantie kunnen genieten.” besluit De Loor.