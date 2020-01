Rode Duivels op groot scherm op de Markt: Stad doet oproep naar kandidaten Frank Eeckhout

29 januari 2020

11u50 0 Zottegem Samen op groot scherm de wedstrijden van de Rode Duivels bekijken en na elke overwinning van België samen vieren op de Zottegemse Markt. Burgemeester Jenne De Potter ziet het graag gebeuren. Het stadsbestuur wil dan ook de live-uitzending van de EK matchen van de Belgen op de Markt toelaten en organiseert daarvoor een publieke oproep naar kandidaten.

“De WK-zomer van 2018 blijft een fantastische herinnering. Mooie overwinningen, leuke verbroedering en ongelofelijk veel volk tijdens die voetbalfeestjes op de Markt zorgden voor een unieke sfeer. En die sfeer willen we ook deze zomer terug creëren tijdens het EK van onze Ronde Duivels. Daarom lanceren we een oproep naar naar geïnteresseerde verenigingen, ondernemers of particulieren die de organisatie van het EK dorp met uitzending op groot scherm op zich wensen te nemen. Het moet opnieuw een feest worden in Zottegem waar iedereen moet kunnen van genieten", zegt Jenne De Potter.

Om iedereen een gelijke kans te geven is een aanbestedingsdossier opgesteld. Inschrijven kan tot uiterlijk 17 februari om 11 uur. Het dossier is te verkrijgen via secretariaat@zottegem.be of op de website van de stad. De geselecteerde kandidaat engageert zich om alle wedstrijden van de Rode Duivels, ook na de voorrondes én de finale van het EK, ook al spelen de Belgen die niet, uit te zenden op de Markt. “We zoeken kandidaten met een stevig, goed onderbouwd dossier die aandacht hebben voor veiligheid, die een mooi randprogramma kunnen aanbieden, die kwaliteit van de uitzending garanderen, maar ook samenwerken met lokale actoren en aandacht hebben voor duurzaamheid en milieu. Ik kijk nu al uit naar de wedstrijden en we duimen uiteraard dat de Rode Duivels de Europese titel halen. Dan wordt het zeker een groot feest in Zottegem”, knipoogt de burgemeester.