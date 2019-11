Robin De Cubber verkozen in het nationaal bureau van Jong CD&V Frank Eeckhout

19 november 2019

09u42 0 Zottegem Robin De Cubber, voorzitter van Jong CD&V Zottegem, zetelt nu ook in het nationaal bureau van Jong CD&V. Uit 16 kandidaten werd hij samen met 9 andere Jong CD&Vers verkozen voor een termijn van twee jaar.

“Ik ben enorm fier om samen met onze nationaal jongerenvoorzitter Sammy Mahdi en mijn collega’s uit het bureau de vinger aan de pols te houden om zo onze christendemocratische ideologie in de praktijk om te zetten. Met al onze leden willen we de polarisatie doorbreken door een positief verhaal brengen waarbij we op zoek gaan naar oplossingen op basis van feiten. Ik heb alvast heel veel goesting om de handen uit de mouwen te steken en samen de handen aan de ploeg te slaan", reageert Robin op zijn verkiezing.