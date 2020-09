Road to Messi: het verhaal van BiJeVa-bezielster Annie De Windt en haar missie om de stervoetballer te ontmoeten Frank Eeckhout

28 september 2020

14u39 0 Zottegem In Zottegem werd maandagvoormiddag het boek Road to Messi van Bart Uyttersprot voorgesteld. Het boek gaat over een reis die Bart maakte met een houten bal met daarop 32 vakjes. Voor elk vakje wist de schrijver een topvoetballer te strikken om zijn handtekening te zetten. Het 32ste vakje werd voorbehouden voor Lionel Messi. “Hierin heeft Annie een grote rol gespeeld", zegt Bart.

In Road to Messi lees je 11 stukjes over een houten voetbal, waarin telkens een levensles is opgenomen. “Het zijn verhalen over de voetballegenden die de bal hebben getekend en hoe de ontmoetingen met hen tot stand kwamen. Vertrekkend van Jan Ceulemans werd het een reis naar een pak voetbalgrootheden zoals Diego Maradona en Ronaldinho om te eindigen bij Lionel Messi. De vele unieke momenten, de confrontaties met bodyguards, de ontgoochelingen, de missing link met de PSV Eindhoven Foundation, de undercoveroperatie in Ciutat Esportiva Joan Gamper (het oefencomplex van FC Barcelona, red.) en de uiteindelijke ontmoeting met de Argentijnse topspeler", vertelt Bart.

Annie vertelde mij over al haar verwezenlijkingen. Hoe ze met haar kinderen op het podium bij Pink Floyd belandde, hoe ze een ontmoeting regelde met Usain Bolt Bart Uyttersprot

De schrijver maakte deze reis met één doel: duidelijk maken aan kwetsbare kinderen en jongeren dat in het leven alles mogelijk is mits inzet, volharding en steun van anderen. En die steun kreeg hij van de Annie De Windt. De 77-jarige Zottegemse vrouw is de bezielster van BiJeVa, een vzw die zich inzet voor kansarme kinderen. “Omdat zij Messi al twee keer had ontmoet, nam ik contact op met haar. Via de telefoon legde Annie het project uit aan een aantal mensen uit haar netwerk die verbonden waren met FC Barcelona. Na lang aandringen kregen we uiteindelijk toegang tot het oefencomplex van Barca en het hotel van waaruit Messi in 2018 met zijn ploeg vertrok naar het WK in Rusland", gaat Bart verder.

Werking voorlopig niet in gevaar

In Barcelona kwam Bart Uyttersprot ook onder de indruk van Anny’s drive. “Ze vertelde mij over al haar verwezenlijkingen. Hoe ze met haar kinderen op het podium bij Pink Floyd belandde, hoe ze een ontmoeting regelde met Usain Bolt. Toen ze voorstelde om het boek door BiJeVa te laten uitgeven, ging ik meteen akkoord. Ik begrijp dat Annie de opbrengst van de verkoop goed kan gebruiken want door de coronacrisis zag zij haar giften fors teruglopen", besluit Bart.

“Het klopt dat onze inkomsten met maar liefst 54.000 euro zijn teruggelopen", bevestigt Annie. “Vier grote bedrijven duwden dit jaar de pauzeknop in. De werking van BiJeVa komt voorlopig niet in gevaar. Een goede verkoop van Road to Messi kan ons wel een extra financieel duwtje in de rug geven", voegt Annie daar nog aan toe.

Het boek is te koop via crowddonation.be, bij Annie op het nummer 0499/24.54.36 of bij Bart op het nummer 0495/11.60.23 en kost 22,95 euro.