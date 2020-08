Ritje met pas aangekochte Audi A5 loopt slecht af: vier auto’s geramd, verkeersbord en garage in de prak Frank Eeckhout

02 augustus 2020

15u47 7 Zottegem Een ritje met zijn vorige maand aangekochte tweedehands Audi A5 is zaterdagnacht faliekant afgelopen voor de 20-jarige J.T. uit Herzele. Op de Steenweg op Aalst (N46) in Oombergen knalde de jonge Herzelenaar achtereenvolgens tegen een verkeersbord, een boompje en vier geparkeerde wagens om 150 meter verder tegen een garage tot stilstand te komen. J.T. raakte als bij wonder slechts lichtgewond, zijn passagier kwam met de schrik vrij. Het rijbewijs van de twintiger werd ingetrokken.

Wonderen bestaan. Daar kan J.T uit Herzele sinds zaterdagnacht over meespreken. Het moet zijn dat de jongeman een goede engelbewaarder heeft want zijn zware crash had heel anders kunnen aflopen.

Rond 1.30 uur reed J.T. samen met een vriend richting Zottegem. Volgens de vaststellingen van de politie met een totaal onaangepast rijgedrag (lees: overdreven snelheid). Daarbovenop was hij ook licht geïntoxiceerd. Ter hoogte van het kruispunt met de Minnenbergstraat verloor hij de controle over zijn Audi A5. De wagen raakte naast de rijbaan en ramde een verkeersbord, een boom en twee geparkeerde wagens.



Vervolgens schoot de wagen naar de andere kant van de straat waar hij ruim 100 meter verder nog eens twee geparkeerde wagens total loss reed om daarna tot stilstand te komen tegen een garage in aanbouw. Omdat de gewestweg bezaaid lag met brokstukken, werd de N46 een hele tijd afgesloten voor het verkeer.

Veilig

Zowel de één jaar oude Audi van Luc Piens als de 8 jaar oude Volkswagen van zijn vrouw Carine Middernacht waren rijp voor de schroothoop. “De klop was enorm", getuigt Luc.

“Onze wagens staan altijd tussen de boven aan de overkant van de straat geparkeerd. Ze staan daar veilig. Althans dat dachten we. Tot ze deze nacht alle twee in de prak gereden werden. Gelukkig hebben we al één vervangwagen, Voor de twee wagen zal het behelpen worden vrees ik", zucht Luc.

Steunbalk

Een ander slachtoffer is Pascal Aerts. Zijn garage mag weer heropgebouwd worden. “De binnenmuren waren afgewerkt. Na het bouwverlof ging de aannemer beginnen met de gevelstenen te metsen. Die kerel heeft echt veel geluk gehad. Hij heeft de garage op de hoek geraakt waardoor een betonnen steunbalk van zo’n drie meter naar beneden gekomen is. Die lag net voor de motorkap. Als die op de wagen was gevallen, waren beide inzittenden geplet", schuddebolt de man.

Brandweerpost Zottegem kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de garage te stutten. Het rijbewijs van de jonge bestuurder werd ingetrokken. Hij zal zich later mogen verantwoorden voor de politierechtbank waar hij een hoge boete en een extra rijverbod riskeert. Gezien zijn jonge leeftijd is de kans groot dat hij zijn rijexamen opnieuw zal moeten afleggen.